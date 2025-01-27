Kartalkaya'da Bu Kez 'Denetim'den Gözaltı

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin tutuklu sayısı 19!a yükselirken, bir denetim firması yetkilisi de İstanbul'da gözaltına alındı.

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Kartalkaya'da Bu Kez 'Denetim'den Gözaltı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın facisına ilişkin gözaltılar sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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