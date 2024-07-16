16 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İstismar! Arkadaşlarıyla Birlikte Saldırdı, Tanınmaması İçin...

Türkiye'de çocuk istismarı cezasızlık veya ceza indirimleri gibi politikalarla günden güne artarken, Bursa'da da bir istismar vakası yaşandı. E.T. isimli 16 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı Firuz Naobi (20) isimli erkekle geçtiğimiz kasım ayında buluştu. E.T. birlikte yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte yaşadığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Kız çocuğu, uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına maruz bırakıldı.

E.T.'ye gece boyunca birden fazla kez cinsel istismarda bulunan zanlılar, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" sözleriyle tehdit ettikleri çocuğu, tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evden gönderdi. E.T'nin yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla, ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

'EVİNE GİTTİM, AKLIMDAN KÖTÜ BİR ŞEY GEÇMEDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip, bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim."

SUÇLAMAYI İNKAR ETTİLER

Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, 200 lira verdiğini belirtti. Sufi Pivani'nin avukatı Münevver Bilir de müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyleyerek, "HTS kayıtları incelendi. Mağdurun olay tarihini net olarak hatırlayamaması ve bu durumda 'Şüpheden sanık yararlanması' ilkesi üzerine saldırıda bulunanlar arasında müvekkilimin olmadığını belirtirim" dedi.

20'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA