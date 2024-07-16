Çeşme'deki Yangında Ölen Kadının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dağa Doğru Kaçmaya Çalışıyoruz'

İzmir Çeşme'deki orman yangınında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Elmas'ın çektiği videolarda “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuldu.

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İzmir Çeşme’de çıkan orman yangınında Hilmi Coşkunöz, Mesut Coşkunöz ve Mine Elmas isimli vatandaşlar hayatını kaybetti.

Çeşme'deki Yangında Ölen Kadının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dağa Doğru Kaçmaya Çalışıyoruz' - Resim : 1

Yangında hayatını kaybeden Mine Elmas isimli vatandaşın yangın sırasında çektiği görüntüler ortaya çıktı. Elmas’ın görüntülerde “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuldu.

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Ayrıca Elmas'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı bildirildi.

Çeşme'deki Yangında Ölen Kadının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dağa Doğru Kaçmaya Çalışıyoruz' - Resim : 3

Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

YANGINA İLİŞKİN 4 GÖZALTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın saat 14.30 itibariyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajanslar

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