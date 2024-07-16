Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam: Ne Bin 500, Ne de 3 Bin TL

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının yeni fiyatını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'ye çıkarıldı. Böylelikle 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam gelmiş oldu.

AKP’nin Meclis’e getireceği vergi düzenlemesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verdiği yurt dışına çıkış harcına zam gelmesi bekleniyordu.

Yurt dışına çıkış harcına ilişkin tahminler havada uçuşurken, harcın yeni bedelinin önce bin 500 TL olacağı ardından gelen yeni iddia ile ise 3 bin TL olacağı söylentileri ortaya atıldı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yurt dışı çıkış harcının yeni fiyatını açıklayarak söylentilere son verdi. Güler’in yaptığı açıklamaya göre, yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak belirlendi.

150 LİRA OLARAK UYGULANIYORDU

Yurt dışı çıkış harcı mevcut durumda 150 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.