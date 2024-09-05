16 Gündür Hiçbir İz Yok! Narin'in Köyünde Aramalar Sil Baştan Yapılacak

Diyarbakır'da Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan 16 gündür haber alınamıyor. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanılmadı.

AMCASI TUTUKLANDI

Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önce son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

MEZARLIK ARANDI

Mahalle mezarlığında, soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama çalışması yapıldı.

Aramada elde edilen bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SİL BAŞTAN

Halk TV'nin haberine göre 120 haneli köyde aramalar sil baştan yapılacak. 2 bin personel, mahalleyi ve çevresindeki alanı yine arayacak.

Öte yandan Narin'in köyünün uydudan çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.