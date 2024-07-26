150 TL’den 500 TL’ye Yükselmişti: Kimler Yurt Dışı Çıkış Harcından Muaf?

150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcından kimlerin muaf tutulacağını Bakan Muş açıkladı. Öte yandan Muş, deprem bölgesindeki mücbir sebeplerin süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceğini, uzatma kararının hükümette olduğunu belirtti.

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150 TL’den 500 TL’ye Yükselmişti: Kimler Yurt Dışı Çıkış Harcından Muaf?

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış pulundan kimlerin muaf olduğunu açıkladı. Muş, bu yılın ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarının ise 1 milyar 217 milyon lira olduğunu belirtti.

KİMLER MUAF TUTULACAK?

Muş, 150 liradan 500 TL'ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcından istisna olan kesimleri; çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesinin sağlandığını ifade etti.

Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmayacağını da dile getirdi.

DEPREM SONRASI MÜCBİR SEBEPLER BU YIL BİTİYOR

Muş, deprem sonrası ilan edilen mücbir sebep durumuna ilişkin şu an itibarıyla bir uzatma söz konusu olmadığını belirterek, "Sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükümetin farklı bir kararı olur mu onu bilemiyorum ama şu an hükumetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim" dedi. Ayrıca Muş, teklifin, vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişikliklerle, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sunacağını, Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğunu ve muafiyetten kadın-erkek kooperatif ayrımı bulunmadığını açıkladı.

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