Yaralı Serçeyi Kurtarmak İsterken Canından Oluyordu

Tunceli'de kamyonetten inerek yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isteyen Cihan Karaca’ya (41) kamyon çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Karaca, hastanede tedaviye alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yaralı Serçeyi Kurtarmak İsterken Canından Oluyordu

Kaza, dün Tunceli-Elazığ kara yolu Aktuluk mevkisindeki Pertek Kavşağı’nda meydana geldi. Kentte hayvansever kişiliğiyle tanınan Cihan Karaca, arkadaşının kullandığı kamyonetle seyir halindeyken, yolda yaralı bir serçeyi gördü. Kamyonetten inen Karaca, bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonu fark etmeden kuşu almak için yolun ortasına geldi.

Yaralı Serçeyi Kurtarmak İsterken Canından Oluyordu - Resim : 1
Serçeyi eline alan Karaca’ya, bu sırada kamyon çarptı. Kamyondan inen sürücü şok geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaca, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaca’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı Serçeyi Kurtarmak İsterken Canından Oluyordu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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