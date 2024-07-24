Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı
Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, tatil bölgelerindeki işletmelerin uyguladığı fahiş fiyatlarla birleşince, milyonlarca vatandaş tatil için yurt dışı seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Vize başvurularında yaşanan artış sonrasında birçok Avrupa ülkesi en erken randevu için aylar sonrasına tarih verirken, yerli turistler gözünü vizesiz gidilebilecek ülkelere çevirdi.
Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonla birlikte turizm şehirlerindeki işletmelerin makul olmayan fiyat politikaları, milyonlarca vatandaşın tatil tercihlerini yurt dışına çevirmesine neden oldu.
Schengen ülkelerine yönelik artan talep sonrasında birçok Avrupa ülkesi, vize randevuları için en erken tarih olarak birkaç ay sonrasını gösterirken, bu durum nedeniyle yaz sezonunu kaçırmak istemeyen yerli turist, gözünü vize istemeyen alternatiflere çevirdi.
Türkiye'de uygulanan politikalar nedeniyle son yılların en yüksek vize başvuru ret oranı görülürken, ciddi bir alternatif haline dönüşen vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin listesi şu şekilde...
Arnavutluk:
Avrupa’da vizesiz gezilecek yerler deyince akla ilk gelen ülkelerden olan Arnavutluk’un başkenti Tiran’a İstanbul’dan 1,5 saatlik bir uçuşla ulaşabilirsiniz. 90 gün boyunca vizesiz olarak ülkede turistik amaçlı konaklayabilirsiniz. Para birimi olarak Arnavutluk Leki kullanan ülkenin en gözde şehirleri ise Tiran, Saranda ve Dıraç.
Sırbistan:
Tarihi ve doğal güzellikleri, uygun fiyatlı tatil imkanıyla Sırbistan, Avrupa’da görmeniz gereken ülkeler arasında en üst sıralarda yerini alıyor. 420 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Sırbistan’da pek çok hamam, camii, kilise, katedral görmek mümkün. Vizesiz gidilecek ülkeler arasında bulunan Sırbistan’da 90 güne kadar turistik amaçlı konaklayabilirsiniz.
Ukrayna:
Doğu Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri de Ukrayna. Dolu dizgin gece hayatıyla ön plana çıkan şehri Kiev, sakinliği ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Odessa ve doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla turistleri cezbeden pek çok şehri görmek için Ukrayna’ya seyahat etmelisiniz. Vizesiz gidebileceğiniz Ukrayna’da 90 güne kadar turistik amaçlı seyahat edebilirsiniz.
Karadağ:
Mavi ve yeşilin kıyısında kurulan ülke Karadağ… Oldukça ufak olan bu ülkede yine Osmanlı’nın izlerini görmek mümkün. Başkenti Podgorica şehri olan ülkenin diğer bir önemli şehri ise Bar. Tarihi güzelliklerin yanı sıra Karadağ , deniz ve uzun kumsalların da adresi olarak dikkat çeliyor. Hem tarihi yerleri görmek hem de deniz tatili yapmak isterseniz 90 güne kadar Karadağ’da konaklayabilir, vize istemeyen ülkeler listesinin yakın adreslerini de gezebilirsiniz.
Moldova:
Denize kıyısı olmayan Doğu Avrupa ülkesi Moldova, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmesi gereken ülkelerden biri. Pek çok katedral ve müzeye ev sahipliği yapan ülkede Puşkin, sürgün yıllarını geçirmiş. 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz Moldova’da Dinyester Vadisi ve karlı dağlar en güzel fotoğrafların çekilebileceği bölgeler arasında yer alıyor.
Makedonya:
Osmanlı mimarisinin izlerini diğer Balkan ülkeleri gibi günümüze kadar taşıyan vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden biri de Makedonya’dır. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra eğlence hayatının da dolu dizgin yaşandığı ülke, kayak tatili için kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Üsküp, Ohri gibi bölgeleri mutlaka görülmesi gereken şehirleri arasında yer alıyor. Makedonya’ya yapılan turistik seyahatler 90 güne kadar vizesiz!
Belarus-Beyaz Rusya:
Kuzey Avrupa’nın en güzel ülkelerinden olan Beyaz Rusya’ya, 90 güne kadar vizesiz seyahat etmeniz mümkün. Doğa harikası olan ülkenin denize kıyısı bulunmasa da 11000 gölü ve büyük Avrupa nehirlerinin ülkeden geçmesiyle %40’lık ormanlık alana sahip. Büyük nehirler, parklar, göller ve ormanlar içerisinde huzurlu bir Avrupa tatili için Beyaz Rusya’yı tercih edebilirsiniz. Haziran ayında başkent Minsk’te gerçekleşen Beyaz Geceler festivalini de kaçırmamalısınız!
Kosova:
Osmanlı’nın en belirgin izlerini taşıyan ülke, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Balkanların en güzel ve tarih kokan ülkesinde hala bağımsızlık mücadelesinden kalma izleri görmek mümkün. Bunların yanı sıra kullas adını verdikleri taş evleri, Sırp Ortodoks Kilisesi Kosova’nın tarihi değerleri arasında yer almaktadır. Üsküp, Kosova'nın başkenti ve en turistik şehridir. Kosova’ya yapacağınız turistik seyahatlerde 90 güne kadar vize almanıza gerek yoktur.
Andorra:
Fransa ve İspanya arasında kalan Andorra, denize kıyısı olmayan Güney Batı Avrupa ülkelerinden biri. Ülkemizde adı çok duyulmasa da vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında yer alan Andorra’da kış tatili yapmak mükemmel bir deneyim olacaktır. Profesyonel kayak pistleri Andorra’nın en cezbedici turizm faaliyetlerindendir. Ülkede henüz bir havalimanı yok bu nedenle ilk olarak İspanya ya da Fransa’ya gitmeniz ardından Andorra’ya kara yolu ile ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Andorra’da 90 gün boyunca vizesiz olarak konaklayabilirsiniz.
Gürcistan:
Hem pasaportsuz hem de vizesiz gidilebilen ülkelerden biri olan Gürcistan, ülkemizin sınır komşularından biri. Eğlenceli gece hayatıyla tanınan başkent Batum’da gezilecek ve görülecek de pek çok destinasyon mevcut. 365 gün boyunca turistik amaçlı vizesiz olarak Gürcistan’da konaklayabilirsiniz.
Arjantin
90 gün
Fiji
90 gün
Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
90 gün
Arnavutluk
90 gün
Filipinler
30 gün
Kosova
90 gün
Azerbaycan
90 gün
Kosta Rika
90 gün
Bağımsız Samoa
90 gün
Gana
90 gün
Kuzey Makedonya
90 gün
Bahamalar
90 gün
Guatemala
90 gün
Lübnan
90 gün
Barbados
6 ay
Gürcistan
1 yıl
Makao
30 gün
Belarus
30 gün
Honduras
90 gün
Malezya
90 gün
Belize
90 gün
Hong Kong
90 gün
Mauritius
30 gün
Bolivya
90 gün
İran
90 gün
Moğolistan
30 gün
Bosna-Hersek
90 gün
Jamaika
90 gün
Moldova
90 gün
Botsvana
90 gün
Japonya
90 gün
Nikaragua
90 gün
Brezilya
90 gün
Karadağ
90 gün
Özbekistan
30 gün
Brunei
30 gün
Katar
90 gün
Panama
6 ay
Dominika
21 gün
Kazakistan
30 gün
Paraguay
90 gün
Ekvator
90 gün
Kırgızistan
90 gün
Peru
90 gün
El Salvador
90 gün
KKTC
90 gün
Sao Tome ve Principe
15 gün
Endonezya
30 gün
Kolombiya
90 gün
Sao Tome ve Principe
90 gün
Fas
90 gün
Kongo Cumhuriyeti
90 gün
St. Lucia
6 hafta
Singapur
90 gün
Sırbistan
90 gün
Seyşeller
90 gün
Sri Lanka
30 gün
Mısır/ Sherm El Sheikh
90 gün
Şili
90 gün
Tayland
30 gün
Tonga
30 gün
Trinidad-Tobago
30 gün
Tunus
90 gün
Tuvalu
30 gün
Uganda
90 gün
Ukrayna
90 gün
Uruguay
90 gün
Ürdün
90 gün
Vanuatu
30 gün
Venezuella
90 gün
Zambiya