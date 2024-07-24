Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, tatil bölgelerindeki işletmelerin uyguladığı fahiş fiyatlarla birleşince, milyonlarca vatandaş tatil için yurt dışı seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Vize başvurularında yaşanan artış sonrasında birçok Avrupa ülkesi en erken randevu için aylar sonrasına tarih verirken, yerli turistler gözünü vizesiz gidilebilecek ülkelere çevirdi.

Son Güncelleme:
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 1

Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonla birlikte turizm şehirlerindeki işletmelerin makul olmayan fiyat politikaları, milyonlarca vatandaşın tatil tercihlerini yurt dışına çevirmesine neden oldu.

Schengen ülkelerine yönelik artan talep sonrasında birçok Avrupa ülkesi, vize randevuları için en erken tarih olarak birkaç ay sonrasını gösterirken, bu durum nedeniyle yaz sezonunu kaçırmak istemeyen yerli turist, gözünü vize istemeyen alternatiflere çevirdi.

1 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 2

Türkiye'de uygulanan politikalar nedeniyle son yılların en yüksek vize başvuru ret oranı görülürken, ciddi bir alternatif haline dönüşen vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin listesi şu şekilde...

2 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 3

Arnavutluk:

Avrupa’da vizesiz gezilecek yerler deyince akla ilk gelen ülkelerden olan Arnavutluk’un başkenti Tiran’a İstanbul’dan 1,5 saatlik bir uçuşla ulaşabilirsiniz. 90 gün boyunca vizesiz olarak ülkede turistik amaçlı konaklayabilirsiniz. Para birimi olarak Arnavutluk Leki kullanan ülkenin en gözde şehirleri ise Tiran, Saranda ve Dıraç.

3 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 4

Sırbistan:

Tarihi ve doğal güzellikleri, uygun fiyatlı tatil imkanıyla Sırbistan, Avrupa’da görmeniz gereken ülkeler arasında en üst sıralarda yerini alıyor. 420 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Sırbistan’da pek çok hamam, camii, kilise, katedral görmek mümkün. Vizesiz gidilecek ülkeler arasında bulunan Sırbistan’da 90 güne kadar turistik amaçlı konaklayabilirsiniz.

4 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 5

Ukrayna:

Doğu Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri de Ukrayna. Dolu dizgin gece hayatıyla ön plana çıkan şehri Kiev, sakinliği ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Odessa ve doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla turistleri cezbeden pek çok şehri görmek için Ukrayna’ya seyahat etmelisiniz. Vizesiz gidebileceğiniz Ukrayna’da 90 güne kadar turistik amaçlı seyahat edebilirsiniz.

5 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 6

Karadağ:

Mavi ve yeşilin kıyısında kurulan ülke Karadağ… Oldukça ufak olan bu ülkede yine Osmanlı’nın izlerini görmek mümkün. Başkenti Podgorica şehri olan ülkenin diğer bir önemli şehri ise Bar. Tarihi güzelliklerin yanı sıra Karadağ , deniz ve uzun kumsalların da adresi olarak dikkat çeliyor. Hem tarihi yerleri görmek hem de deniz tatili yapmak isterseniz 90 güne kadar Karadağ’da konaklayabilir, vize istemeyen ülkeler listesinin yakın adreslerini de gezebilirsiniz.

6 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 7

Moldova:

Denize kıyısı olmayan Doğu Avrupa ülkesi Moldova, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmesi gereken ülkelerden biri. Pek çok katedral ve müzeye ev sahipliği yapan ülkede Puşkin, sürgün yıllarını geçirmiş. 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebileceğiniz Moldova’da Dinyester Vadisi ve karlı dağlar en güzel fotoğrafların çekilebileceği bölgeler arasında yer alıyor.

7 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 8

Makedonya:

Osmanlı mimarisinin izlerini diğer Balkan ülkeleri gibi günümüze kadar taşıyan vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden biri de Makedonya’dır. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra eğlence hayatının da dolu dizgin yaşandığı ülke, kayak tatili için kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Üsküp, Ohri gibi bölgeleri mutlaka görülmesi gereken şehirleri arasında yer alıyor. Makedonya’ya yapılan turistik seyahatler 90 güne kadar vizesiz!

8 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 9

Belarus-Beyaz Rusya:

Kuzey Avrupa’nın en güzel ülkelerinden olan Beyaz Rusya’ya, 90 güne kadar vizesiz seyahat etmeniz mümkün. Doğa harikası olan ülkenin denize kıyısı bulunmasa da 11000 gölü ve büyük Avrupa nehirlerinin ülkeden geçmesiyle %40’lık ormanlık alana sahip. Büyük nehirler, parklar, göller ve ormanlar içerisinde huzurlu bir Avrupa tatili için Beyaz Rusya’yı tercih edebilirsiniz. Haziran ayında başkent Minsk’te gerçekleşen Beyaz Geceler festivalini de kaçırmamalısınız!

9 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 10

Kosova:

Osmanlı’nın en belirgin izlerini taşıyan ülke, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Balkanların en güzel ve tarih kokan ülkesinde hala bağımsızlık mücadelesinden kalma izleri görmek mümkün. Bunların yanı sıra kullas adını verdikleri taş evleri, Sırp Ortodoks Kilisesi Kosova’nın tarihi değerleri arasında yer almaktadır. Üsküp, Kosova'nın başkenti ve en turistik şehridir. Kosova’ya yapacağınız turistik seyahatlerde 90 güne kadar vize almanıza gerek yoktur.

10 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 11

Andorra:

Fransa ve İspanya arasında kalan Andorra, denize kıyısı olmayan Güney Batı Avrupa ülkelerinden biri. Ülkemizde adı çok duyulmasa da vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında yer alan Andorra’da kış tatili yapmak mükemmel bir deneyim olacaktır. Profesyonel kayak pistleri Andorra’nın en cezbedici turizm faaliyetlerindendir. Ülkede henüz bir havalimanı yok bu nedenle ilk olarak İspanya ya da Fransa’ya gitmeniz ardından Andorra’ya kara yolu ile ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Andorra’da 90 gün boyunca vizesiz olarak konaklayabilirsiniz.

11 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 12

Gürcistan:

Hem pasaportsuz hem de vizesiz gidilebilen ülkelerden biri olan Gürcistan, ülkemizin sınır komşularından biri. Eğlenceli gece hayatıyla tanınan başkent Batum’da gezilecek ve görülecek de pek çok destinasyon mevcut. 365 gün boyunca turistik amaçlı vizesiz olarak Gürcistan’da konaklayabilirsiniz.

12 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 13

Arjantin
90 gün

Fiji
90 gün

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
90 gün

Arnavutluk
90 gün

Filipinler
30 gün

Kosova
90 gün

Azerbaycan
90 gün


Kosta Rika
90 gün

Bağımsız Samoa
90 gün

Gana
90 gün

Kuzey Makedonya
90 gün

Bahamalar
90 gün

Guatemala
90 gün

Lübnan
90 gün

Barbados
6 ay
Gürcistan
1 yıl

Makao
30 gün

Belarus
30 gün

Honduras
90 gün

Malezya
90 gün

13 14
Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkelerin Yeni Listesi Yayınlandı - Resim: 14

Belize
90 gün

Hong Kong
90 gün

Mauritius
30 gün

Bolivya
90 gün

İran
90 gün

Moğolistan
30 gün

Bosna-Hersek
90 gün

Jamaika
90 gün

Moldova
90 gün

Botsvana
90 gün

Japonya
90 gün

Nikaragua
90 gün

Brezilya
90 gün

Karadağ
90 gün

Özbekistan
30 gün

Brunei
30 gün

Katar
90 gün

Panama
6 ay

Dominika
21 gün

Kazakistan
30 gün

Paraguay
90 gün

Ekvator
90 gün

Kırgızistan
90 gün

Peru
90 gün

El Salvador
90 gün

KKTC
90 gün

Sao Tome ve Principe
15 gün

Endonezya
30 gün

Kolombiya
90 gün

Sao Tome ve Principe
90 gün

Fas
90 gün

Kongo Cumhuriyeti
90 gün

St. Lucia
6 hafta

Singapur
90 gün

Sırbistan
90 gün

Seyşeller
90 gün

Sri Lanka
30 gün

Mısır/ Sherm El Sheikh
90 gün

Şili
90 gün

Tayland
30 gün

Tonga
30 gün

Trinidad-Tobago
30 gün

Tunus
90 gün

Tuvalu
30 gün

Uganda
90 gün

Ukrayna
90 gün

Uruguay
90 gün

Ürdün
90 gün

Vanuatu
30 gün

Venezuella
90 gün
Zambiya

14 14