14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti!

Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak hayatına son verdi. Çocuğun cansız bedeni, düğünden eve gelen yakınları tarafından bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti!

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı.

Düğünden eve gelen yakınları, kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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