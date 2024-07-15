Urla'da Orman Yangını

Urla'da orman yangını çıktı. Meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Urla'da Orman Yangını

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi İçmeler mevkiinde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dün saat 22:50'de çıkan orman yangına ilk müdahalenin 23:05'de gerçekleştirildiği bildirildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 28 arazöz, 9 su ikmal, 4 dozer ve 6 yer ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA

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