Hakan Fidan'dan 'Suriye ile Normalleşme' Açıklaması: 'Zamanın Ruhu Bizi Barış Aramaya Zorluyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Suriye ile normalleşme süreci hakkında, "Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor" derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yaptığı görüşme çağrısına ilişkin de konuştu. Fidan, "Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hakan Fidan'dan 'Suriye ile Normalleşme' Açıklaması: 'Zamanın Ruhu Bizi Barış Aramaya Zorluyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile İstanbul Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi. Hakan Fidan ve Al-Saud burada ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, 'Suriye ile normalleşme' süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz" dedi.

"ÇAĞRIMIZIN KARŞILIK BULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

"Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor" diyen Fidan, "Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUHALİFLERLE İLGİLİ DURDUĞUMUZ YER DEĞİŞMEDİ"

Fidan, açıklamasında, "Suriye muhalifleriyle ilgili de durduğumuz yer değişmedi. Bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyor" değerlendirmesini yaptı.

"İSRAİL'E BASKI YAPILMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili de değerlendirme yapan Fidan, "İsrail'e baskı yapılması gerekiyor. Hamas'ın bu şartları kabul etmiş olması İsrail tarafından zayıflık ve teslimiyet olarak algılanıyor. Bu son derece tehlikeli anlayıştır" ifadelerini kullandı.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Suriye
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