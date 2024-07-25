13 İlde IŞİD Operasyonu: 72 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürz-1" adlı operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

BÜYÜK MİKTARDA DÖVİZ VE TÜRK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek️" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA