11 Yaşındaki Elif’in Ölümüne Neden Olan Sürücüden Pişkin Savunma, 'Tabelaları Göremedim, Kusurum Olmadığını Düşünüyorum'

Mersin’de 11 yaşındaki Elif Su Ekinci’ye çarparak ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü Coşkun Topkara kendini “Kazadan sonra çocukların yanına koşup yardım istedim. Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum” diyerek savundu.

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11 Yaşındaki Elif’in Ölümüne Neden Olan Sürücüden Pişkin Savunma, 'Tabelaları Göremedim, Kusurum Olmadığını Düşünüyorum'

Mersin’in Yenişehir ilçesinde 23 Mayıs’ta kamyonet sürücüsü Coşkun Topkara, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Feci kazada Elif Su Ekinci hayatını kaybetti.

'KUSURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan sürücü Topkara ilk duruşmada, “Belediye otobüsü tabelaları kapattığı için yaya yolu tabelalarını göremedim. Kazadan sonra çocukların yanına koşup yardım istedim. Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum” diyerek kendini savundu.

11 Yaşındaki Elif’in Ölümüne Neden Olan Sürücüden Pişkin Savunma, 'Tabelaları Göremedim, Kusurum Olmadığını Düşünüyorum' - Resim : 1

'HIZIM 50 KİLOMETRE CİVARINDAYDI'

Topkara, olay gününü şöyle anlattı: Kaza günü iş yerimin aracıyla seyir halindeydim. Sol şeritte ilerlerken sağda belediye otobüsü duruyordu. Belediye otobüsünün yanından geçerken 2 çocuk yola atladı. Görür görmez frene bastım ama kaza olmuştu. Hızım 50 kilometre civarındaydı.

11 Yaşındaki Elif’in Ölümüne Neden Olan Sürücüden Pişkin Savunma, 'Tabelaları Göremedim, Kusurum Olmadığını Düşünüyorum' - Resim : 2

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Topkara’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

11 Yaşındaki Elif’in Ölümüne Neden Olan Sürücüden Pişkin Savunma, 'Tabelaları Göremedim, Kusurum Olmadığını Düşünüyorum' - Resim : 3

Kaynak: DHA

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