Fabrikada Dehşet! İşçinin Parmakları Koptu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Yıldız Entegre fabrikasında, Faysal C. isimli işçi elini makineye kaptırarak parmaklarını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları, mesai arkadaşları tarafından yarım saat sonra bulundu.

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Fabrikada Dehşet! İşçinin Parmakları Koptu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Yıldız Entegre fabrikasında çalışan Faysal C. (48) elini makineye kaptırdı. İşçinin parmakları koparken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen Kocaeli Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları yarım saat sonra mesai arkadaşı tarafından bulundu. Faysal C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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