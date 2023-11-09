11 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını öldürdü

İzmir Buca'da 6 Ekim akşamı Zafer Mahallesi’nde Bucaspor 1928 U-14 takımı oyuncularından Eymen Yada (13), 11 yaşındaki Y.C.K. tarafından tabancayla vuruldu. Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Eymen Yada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

13 YAŞINDAKİ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Yada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın ardından kayıplara karışan 11 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı.

BABASININ SİLAHINI SOKAKTA BULMUŞ, SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALMIŞ

Olayın ardından kaçan Y.C.K. jandarma tarafından yakalandı. Y.C.K. ile ifadesine başvurulan babasının, silahı sokakta bulduklarını söylediği belirtildi. Y.CK.’nin jandarmadaki ifadesinde, "Ekmek almaya giderken daha önceden tartıştığım Eymen Yada yolda karşılaştım. Arbede çıktı. Silah kazayla ateş aldı. Ona ateş etmek istemedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

11 yaşındaki cinayet zanlısı çocuk, 12 yaşından küçük olduğu için jandarmadaki işlemlerinin ardından Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.