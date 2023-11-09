Öğrencisini kitapla döven öğretmeni hastanelik ettiler!

İstanbul Beylikdüzü’nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından kitapla dövülmüştü. Öğrenci, dayak esnasında "hocam" diye bağırırken, öğretmenin ise "Hocam dedikçe vuracağım" demesi dikkat çekmişti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, öğrencinin yakınları okula gelip öğretmeni dövdü. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİNİN YAKINLARI ÖĞRETMENİ DÖVDÜ

Halk TV'nin haberine göre olayın sosyal medyaya yansıması üzerine öğrenci Y.E.’nin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.’yi dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.

Öte yandan, öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.