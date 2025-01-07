Çocukları Ölüme Götüren Oyun Sonrası Vakalar Pik Yaptı, Tehlike Ellerinin Hemen Altında

Son dönemlerde vücuduna kolonya döküp çakmakla kendini yakan çocukların sayısı hızla artarken Prof. Dr. Akgün Oral, hastanelerde yanık vakaların da sayısının artığını belirterek uyardı. Dr. Oral Bu vakalar, ev kazalarından değil tamamen önlenebilir olabilir. Çocukların sosyal miktarlarda tehlikeli içeriklerden etkilenerek bu tür denemeleri ciddi sonuçlar doğuruyor” dedi.

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Çocukları Ölüme Götüren Oyun Sonrası Vakalar Pik Yaptı, Tehlike Ellerinin Hemen Altında

İzmir'de 11 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada gördüğü videoyu çekmek için üzerine kolonya döküp kendini ateşe vermesinin ardından acı şekilde hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümünün ardından sosyal medyadaki tehlikeli akımlar yeniden gündem oldu.

Çocukları Ölüme Götüren Oyun Sonrası Vakalar Pik Yaptı, Tehlike Ellerinin Hemen Altında - Resim : 1

Son dönemde çocuklarda alev yanıklarının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Akgün Oral, çocukların sosyal faaliyetlerinde tehlikeli içeriklerden etkilenerek benzer işlemler sergilediklerini belirtti.

Çocukları Ölüme Götüren Oyun Sonrası Vakalar Pik Yaptı, Tehlike Ellerinin Hemen Altında - Resim : 2

“YANIK VAKALARI ARTIŞ GÖSTERDİ”

Prof. Dr. Oral, “Önceden daha çok sıcak su haşlanma vakalarıyla karşılaşıyorduk. Ancak son yıllarda yanıcı ve parlayıcı maddelerle temas sonucu oluşan yanık vakaları artış gösterdi. Özellikle sosyal medyanın içeriklerinin artmasının etkisi büyük” dedi.

Çocukları Ölüme Götüren Oyun Sonrası Vakalar Pik Yaptı, Tehlike Ellerinin Hemen Altında - Resim : 3

“CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUYOR”

2024 yılında hastanede tedavi gören 2 çocuk hastanın vücudundaki yanıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Oral, şunları söyledi: Bu vakalar, ev kazalarından değil tamamen önlenebilir olabilir. Çocukların sosyal miktarlarda tehlikeli içeriklerden etkilenerek bu tür denemeleri ciddi sonuçlar doğuruyor.

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Kaynak: AA

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