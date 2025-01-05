Üzerine Kolonya Döküp Kendini Ateşe Vermişti: Aile Bakanlığı'ndan 11 Yaşındaki Mert'in Ölümüne İlişkin Açıklama

İzmir'in Bornova ilçesinde 11 yaşındaki Mert Yetiştiren üzerine kolonya döktükten sonra çakmakla ateşe verdi. Alevleri söndüremeyen çocuk, telefonla annesini arayıp yardım istedi.

Eve gelen anne, çocuğu hemen hastaneye götürdü. Ancak Mert 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti" şeklindeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, çocuğun sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için böyle bir eylem içerisine girdiği ifade edildi.

Sosyal medya düzenlemesi için çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklama şöyle:

"17.12.2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır.

Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor.

Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."