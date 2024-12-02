10. Yargı Paketi'nde 'Kadına Şiddet' Düzenlemesi! Şartlı Tahliye ve 'İyi Hal' Sistemi Değişiyor

Kadına ve çocuğa şiddet olayları yaygınlaşırken, eleştirilerin ardından iktidar, 10. Yargı Paketi ile "cezasızlık" politikasını değiştireceği sinyalini verdi. Pakette öngörülen sisteme göre; kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimseler ilk duruşmada şartlı tahliye edilmeyecek ve iyi hal indirimi sistemi değişecek.

Son Güncelleme:
10. Yargı Paketi'nde 'Kadına Şiddet' Düzenlemesi! Şartlı Tahliye ve 'İyi Hal' Sistemi Değişiyor

Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddet giderek artarken, yargı sık sık "cezasızlık" politikası yürüttüğü suçlamalarıyla karşılaşıyor. Şiddet faillerine "iyi hal indirimi" gibi uygulamalarla caydırıcı cezalar verilmezken, tepkilerin önüne geçmek adına iktidar, 10. Yargı Paketi'nde bu konuda değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; basit suçlardan sabıka kaydı olmasına karşın herhangi bir cezai işlem yapılmayan faillerin işledikleri suçların cezasız kalmaması hedefleniyor. Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılma uygulamasına son verilecek.

10. Yargı Paketi'nde 'Kadına Şiddet' Düzenlemesi! Şartlı Tahliye ve 'İyi Hal' Sistemi Değişiyor - Resim : 1

İLK DURUŞMADA TAHLİYE YOK

Mahkemeler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimselerin ilk duruşmada şartlı tahliye edemeyecek. Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: 9. Yargı Paketi'nde Neler Var?Resmi Gazete'de Yayımlandı: 9. Yargı Paketi'nde Neler Var?Gündem
10. Yargı Paketi'nde Neler Var? Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Tutukluların Kalan Cezaları İçin Dikkat Çeken 'Kamu Hizmeti' Düzenlemesi10. Yargı Paketi'nde Neler Var? Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Tutukluların Kalan Cezaları İçin Dikkat Çeken 'Kamu Hizmeti' DüzenlemesiGüncel

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler
Yargı Yargı paketi
Son Güncelleme:
Film Sahnesini Aratmayan Olay! ODTÜ'lü Profesör Dolandırıcılara 35 Milyon Lira Kaptırdı ODTÜ'lü Profesör Dolandırıcılara 35 Milyon Lira Kaptırdı
Kışın Hangi Bitkiler Ekilir? Kışın Bitki Bakımı Nasıl Yapılmalıdır? Kışın Hangi Bitkiler Ekilir? Kışın Bitki Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?
İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz
'Çözüm Sürecini Kim Bitirdi?' Tartışması Yeniden Alevlendi... AKP Cephesinden 'Demirtaş' Çıkışı 'Çözüm Sürecini Kim Bitirdi?' Tartışması Yeniden Alevlendi