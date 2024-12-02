10. Yargı Paketi'nde 'Kadına Şiddet' Düzenlemesi! Şartlı Tahliye ve 'İyi Hal' Sistemi Değişiyor
Kadına ve çocuğa şiddet olayları yaygınlaşırken, eleştirilerin ardından iktidar, 10. Yargı Paketi ile "cezasızlık" politikasını değiştireceği sinyalini verdi. Pakette öngörülen sisteme göre; kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimseler ilk duruşmada şartlı tahliye edilmeyecek ve iyi hal indirimi sistemi değişecek.
Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddet giderek artarken, yargı sık sık "cezasızlık" politikası yürüttüğü suçlamalarıyla karşılaşıyor. Şiddet faillerine "iyi hal indirimi" gibi uygulamalarla caydırıcı cezalar verilmezken, tepkilerin önüne geçmek adına iktidar, 10. Yargı Paketi'nde bu konuda değişikliklere gitmeyi planlıyor.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; basit suçlardan sabıka kaydı olmasına karşın herhangi bir cezai işlem yapılmayan faillerin işledikleri suçların cezasız kalmaması hedefleniyor. Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılma uygulamasına son verilecek.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE YOK
Mahkemeler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimselerin ilk duruşmada şartlı tahliye edemeyecek. Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek.
Kaynak: Yeni Şafak