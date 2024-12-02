Film Sahnesini Aratmayan Olay! ODTÜ'lü Profesör Dolandırıcılara 35 Milyon Lira Kaptırdı

Dolandırıcıların son hedefi ODTÜ'lü emekli profesör Nihad Peynircioğlu (80) oldu. Peynircioğlu'nun başına gelenler film sahnelerini aratmadı.

'MİT' YALANI

Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" dedi.

SAHTE DEKONTLARLA KANDIRILDI

Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, Whatsap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi.

35 MİLYON LİRA YOK OLDU

Nihad Peynircioğlu, şüphelinin yönlendirmesiyle 15 milyon lirasını bankadan çekip para dolu çantayı Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. Profesör, farklı bir hesabında bulunan 20 milyonu da çekerek dolandırıcılara gönderdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Paraların iade edilmediğini gören profesör, yaşadıklarını avukat kızına anlattı ve dolandırıldığını anladı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şehir giriş çıkış kameralarını inceleyen polis, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti.

10 GÖZALTI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Ali E.'nin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah