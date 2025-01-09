10 Metrelik Yamaçtan Düşen Kadın Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 10 metre yüksekten düşerek yaralanan Ayşenur Y., hastaneye kaldırıldı.

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10 Metrelik Yamaçtan Düşen Kadın Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta Ayşenur Y, iki arkadaşıyla bulunduğu yerin yanındaki yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.10 metre yüksekten düşen Ayşenur Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Ayşenur Y'nin iki arkadaşını ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: AA

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