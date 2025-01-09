Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltme Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, 39 Mülki İdare Amiri, "Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri" unvanını kazandı.

Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltme Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararıyla 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Yayımlanan karar ile vali yardımcısı, kaymakam, hukuk müşaviri, mülkiye müfettişi, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ünvanlarına sahip 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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