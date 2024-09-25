10 Ayrı İlden 10 Hırsızlık Yaptı, Nazilli'de Yakayı Ele Verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 farklı ilde hırsızlık olayına karışan kişi yakalandı.

10 Ayrı İlden 10 Hırsızlık Yaptı, Nazilli'de Yakayı Ele Verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 farklı ilden, 10 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili olarak 23 saat kesintisiz olarak yapılan takip ile 10 farklı ilden 10 farklı hırsızlıktan aranması olan A.K. isimli şahsın 29 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıs yapılan işlemler sonrasında Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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