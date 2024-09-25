Antalya'da Şelaleye Giren Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

Antalya'da Uçansu Şelalesi'ne giren yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da Şelaleye Giren Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz mevkiinde Uçansu Şelalesi'ne, kız arkadaşıyla gezmeye gelen İranlı Mohsen Boreshjan saat 16.30 sıralarında şelalenin döküldüğü noktada oluşan suya girdikten sonra gözden kayboldu.

Mohsen Boreshjan'ın sudan çıkmaması üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve JAK ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, suda yaptıkları aramada Mohsen Boreshjan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Boreshjan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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