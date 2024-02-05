1 yıl geçti; Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kimliği belirlenemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmalar sürüyor

6 Şubat depremlerinin ardından kime ait olduğu tespit edilemeyen 59 cenaze ile 46 uzuv için kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

6 Şubat 2023 günü, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde 53 bin 237 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, depremle ilgili soruşturmalar kapsamında kime ait olduğu tespit edilemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vücut bütünlüğü olmayan 46 uzuv parçası hakkında kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir. Yine vücut bütünlüğü bulunup kimliklendirmeleri yapılamayan 59 vatandaşımıza ait cenazelerin kimliklendirme çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımıza 41 vatandaşımız yönünden kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda 41 vatandaşımızı bulmaya yönelik arama ve kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir."