1 Mayıs'ta İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Maltepe ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

1 Mayıs'ta İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Maltepe ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri çerçevesinde Pazartesi günü 06.00’dan itibaren Maltepe ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir."

Kapatılacak Yollar şöyle:

- Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu),

- (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü İle Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan Kısım) ve bu Caddeye çıkan tüm sokaklar,

- Sıraselviler Caddesi,

- Tak-ı Zafer Caddesi,

- Sadri Alışık Sokak,

- Atıf Yılmaz Caddesi,

- Balo Sokak,

- Turnacıbaşı Caddesi,

- Zambak Sokak -

- Meşelik Sokak,

- Yeni Çarşı Caddesi,

- Kumbaracı Yokuşu,

- Asmalı Mescit Caddesi

- Meşrutiyet Caddesi,

- Hamalbaşı Caddesi,

- Kamer Hatun Caddesi,

- İlk Belediye Caddesi,

- Ensiz Sokak İnönü Caddesi,

- Mete Caddesi (Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarafından Değerlendirilerek Trafiğe Açılabilecektir.)

Alternatif Yollar şöyle:

- D-100 Karayolu,

- Maltepe Bağdat Caddesi,

- Refik Saydam Caddesi,

- Tarlabaşı Bulvarı,

- Meclis-i Mebusan Caddesi,

- Tersane Caddesi,

- Mebusan Yokuşu,

- Boğazkesen Caddesi,

- Defterdar Yokuşu,

- Kemeraltı Caddesi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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