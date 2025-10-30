1 Hafta Önce Otomobile Binip Sırra Kadem Bastı: 16 Yaşındaki Fatma Nerede?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Yuntdağ eteklerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Fatma Eruç, edinilen bilgiye göre 10 gün önce başka mahallede yaşayan anneannesinin evine gitti. Eruç, 23 Ekim saat 01.30 sıralarında, yanında kaldığı anneannesinin evinden çıkıp, mahalle meydanında bekleyen otomobile binip, ayrıldı. Fatma Eruç'tan bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine Eruh'un anne ve babası durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Fatma Eruç'u köy meydanından otomobiliyle alan kişinin A.S. isimli bir erkek olduğunu belirledi. A.S.'nin İzmir'in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi yakınlarında olduğu ortaya çıktı. Fatma Eruç'un bulunup, A.S.'nin yakalanması için hem Manisa hem de İzmir’de çalışmalar sürüyor.

'TEDAVİ GÖRÜYORDU'

Cep telefonundaki kızının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Sultan Kürüker (46), Fatma'nın zeka ve denge bozukluğu nedeniyle 1,5 yıldır tedaviye gördüğünü söyleyerek şöyle devam etti:

"Çocuğum yaşıyor mu, onu bile bilmiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum arayıp, bir kere olsun 'Anne, ben iyiyim' desin yeter. Gelsin, kendisine her zaman kapım açık. Her zaman çocuğumun arkasındayım. Onu ne şekilde kandırdılar, nasıl yaptılar da götürdüler bilemiyorum. Beraber gittiği kişinin ailesine ulaştık ancak 'Bilgimiz yok' diyerek, bizi oyalıyorlar. Herkese ulaşıldı ama çocuğumdan haber yok. O henüz çocuk, hata yapmış olabilir. Ama her şeye rağmen o halen benim kızım. Kızımı çok özledim, artık sabrım kalmadı tek isteğimi sesini duyabilmek."

'KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ'

Üvey baba Mehmet Kürüker ise kızlarının sık sık anneannesinin evine gittiğini belirtip, şunları söyledi:

"Fatma son 10 gündür Örencik Mahallesi'nde anneannesinin evinde kalıyordu. Biz de zaman zaman telefonla konuşuyorduk, almaya gidecektim. Orada arkadaşları var, onlarla oynuyor, vakit geçiriyordu. Bazen 1 hafta, bazen 3-5 gün kalırdı. O gece evden çıktığını öğrendik. Çok zor durumdayız. Annesi iğneyle zorla ayakta duruyor. Her ne olursa olsun Fatma'nın arkasındayız. Sağ salim eve dönmesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz."