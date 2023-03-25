Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu.. Seyirci çileden çıktı

Star TV ekranlarında yayınlanan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Seyirciler yeni oyuncu girişi sonrası çileden çıktı

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Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu.. Seyirci çileden çıktı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisine bir oyuncu daha katıldı. Ancak seyirciler yeni oyuncunun girişiyle çileden çıktılar.

SUNA VE ABİDİN KAVUŞMALI

Yalı Çapkını dizisinin seyircileri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Suna ve Abidin'in birbirine kavuşması gerektiğine dikkat çektiler.

YENİ KATILAN OYUNCUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını dizisine dahil olan yeni oyuncuyla ilgili şu detayları paylaştı.

Yalı Çapkını cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile Ferit (Mert Ramazan Demir) arasındaki gerilim yine tavan yapacak. İfakat (Gülçin Santırcıoğlu) Suna’ya (Beril Pozam) kendi uygun gördüğü bir talip olan Saffet’i bulacak.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu.. Seyirci çileden çıktı - Resim : 1

Tekne gezisine scooter’la gelen Saffet’i başarılı tiyatro oyuncusu Ediz Akşehir canlandıracak. Saffet, Kazım ağa ve ailesine kendisini sevdirmeye çalışacak.

2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda iki sezon oyuncu olarak yer alan Akşehir, Haliç Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı.

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinde, aynı yapım şirketinin imza attığı Ömer’in oyuncularının rol alacağı sahnelerin çekimi de ramazan ayına ertelenmişti. Fenomen projenin iftar sofrası ve cami sahnelerine Ömer dizisinin oyuncuları konuk olacak.

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