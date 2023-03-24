Gönül Dağı seyircilerini mutlu eden gelişme! Ayrılan başrol geri döndü

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaya devam ediyor.

Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Her bölüm izlenme rekorları kıran dizi tam 3 yıldır ekranda en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

Dizinin başrolünde yer alan Berk Atan ile Gülsim Ali ise iki sezon boyunca sergiledikleri performans dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ensonhaber'de aktarılan habere göre; Kadrodan ayrılan başrol diziye geri döndü.

Dilek'e hayat veren Gülsim Ali'nin ayrılışı sonrası kadroya dahil olan Selma Öğretmen karakteri, Taner'in yani Berk Atan'ın yeni partneri oldu.

Ancak Selma Öğretmen Gönül Dağı dizisinin bir önceki bölümünde Gedelli Kasabası'nı terk etme kararı almıştı.

Sevindiren karar geldi



Taner ve Selma Öğretmen arasında yaşanan dedikodular güzel öğretmeni yıkmış sonrasında ise kasabayı terk etme kararı almıştı.

Ancak Taner, Selma Öğretmen’in peşinden giderek hayatının sırrını açıklamış ve geri dönmesini sağlamıştı.

Divane'nin babası olduğunu öğrenen Selma Öğretmen’in geri dönmesi ve yeniden kasabada kalma kararı vermesi büyük sürpriz oldu.

Evlilik yolundan dönen Taner, önümüzdeki bölümlerde Selma Öğretmen ile iyice yakınlaşacak ve Gönül Dağı dizisinde yeni bir aşk başlayacak.

BİR MÜJDE DAHA

Öte yandan Gönül Dağı dizisiyle ilgili sevindiren bir haber daha geldi. Dizi 4.sezonda da ekranda olacak.