Vücuttaki Elektrik Nasıl Atılır?

Vücuttaki elektrik, özellikle kuru havalarda, kapalı ortamlarda veya sentetik kıyafetler giyildiğinde daha sık ortaya çıkar ve günlük yaşamda rahatsız edici olabilir. Vücudunuzdaki bu statik elektriği atmanın pratik ve etkili yollarını uygulayarak hem daha rahat hissedebilir hem de bu küçük şoklardan korunabilirsiniz. İşte statik elektrikten kurtulmanın etkili yolları...

1. ORTAMI NEMLENDİRİN

Kuru hava, statik elektrik birikimini artırır. Özellikle kış aylarında iç mekanlardaki kuru hava statik şok riskini daha da yükseltir. Bu nedenle, evde ya da ofiste bir nemlendirici cihaz kullanarak ortamın nem seviyesini artırabilirsiniz. Ortamda yeterli nem olması, statik elektriğin azalmasına yardımcı olur ve konforunuzu artırır.

2. PAMUKLU KIYAFETLER TERCİH EDİN

Sentetik kumaşlar statik elektriği artırır; pamuk gibi doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetler ise bu durumu azaltır. Dolayısıyla, özellikle kış aylarında pamuklu kıyafetler giymek, vücuttaki statik elektrik birikimini önlemede etkili bir yoldur.

3. ÇAMAŞIR YUMUŞATICI KULLANIMI

Çamaşırlarınızı yıkarken yumuşatıcı kullanmak, kıyafetler arasında oluşabilecek sürtünmeyi azaltarak statik elektriğin birikmesini önler. Ayrıca çamaşır kurutucularında antistatik etkili kurutma mendilleri kullanarak da kıyafetlerinizin daha az elektriklenmesini sağlayabilirsiniz.

4. DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ

Ayakkabıların taban malzemesi de vücuttaki elektrik birikimini etkiler. Deri tabanlı ayakkabılar, elektrik akışını daha iyi ileterek statik elektriği azaltabilirken, sentetik tabanlı ayakkabılar elektrik birikimine neden olabilir. Mümkünse deri ya da doğal malzemelerden yapılmış ayakkabılar tercih edin.

5. TOPRAKLA TEMAS

Statik elektriği atmanın en doğal yollarından biri, çıplak ayakla toprağa basmaktır. Çıplak ayakla toprakla temas, vücudunuzdaki elektriğin toprağa geçmesini sağlar ve sizi anında rahatlatır. Özellikle bahar ve yaz aylarında toprakta yürümek, statik elektrik birikimini önlemede etkili bir yöntemdir.

6. METAL YÜZEYLERE DOKUNARAK ELEKTRİĞİ BOŞALTIN

Vücudunuzdaki statik elektriği kolayca boşaltmanın yollarından biri de metal yüzeylere dokunmaktır. Özellikle elinizde metal bir anahtarlık taşıyarak, kapı kolu ya da metal masaya dokunarak vücudunuzdaki fazla elektriği dışarı atabilirsiniz. Bu basit yöntem, ani şoklardan korunmanıza yardımcı olur.

7. SAÇ VE CİLT NEMLENDİRİCİLERİ KULLANIN

Statik elektriğin yoğun olduğu kuru ortamlarda saç ve cilt de elektriklenebilir. Saç kremi ve cilt nemlendiricileri kullanarak hem elektriklenmeyi önleyebilir hem de cildinizi koruyabilirsiniz. Elektriklenen saçlar için ayrıca antistatik özellikli saç spreyleri de kullanabilirsiniz.

8. HIZLI HAREKETLERDEN KAÇININ

Statik elektriği artıran faktörlerden biri de hızlı hareketlerle giysilerin ya da cildin hava ile sürtünmesidir. Bu tür durumlarda yavaş ve kontrollü hareket etmek, sürtünme etkisini azaltır ve elektriklenme riskini düşürür.

Kaynak: Haber Merkezi