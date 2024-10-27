29 Ekim Kutlamaları İptal Mi Edildi? Okullarda 29 Ekim Törenleri Yapılacak Mı?
Türkiye'nin 101. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlandığı 29 Ekim öncesinde, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımızın şehit olması, kutlamalara ilişkin değişikliklere neden oldu. Vatandaşlar, bu acı olay sonrasında 29 Ekim kutlamalarının iptal edilip edilmediğini ve okullarda tören yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından aldığı kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yönelik kutlama etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı. Bu kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de benzer bir açıklamada bulunarak, hain saldırı sonrası 29 Ekim kutlama programının iptal edildiğini duyurdu.
İSTANBUL’DA 29 EKİM KUTLAMALARI İÇİN RESMİ KARAR BEKLENİYOR
Ankara ve İzmir’in ardından gözler İstanbul’daki kutlama programlarına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 29 Ekim etkinliklerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar bu konuda gelecek duyuruları yakından takip ediyor.
OKULLARDA 29 EKİM TÖRENLERİ YAPILACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu her yıl olduğu gibi okullarda da düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Ancak bu yılki saldırıların ardından okullardaki törenlerin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
Ankara ve İzmir’de iptal edilen kutlama programları, milletimizin yaşadığı derin üzüntüyü yansıtırken diğer şehirlerdeki etkinliklere dair detayların açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi