Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını

Kurutulmuş meyveler, başta bakır ve potasyum olmak üzere kalp ve damar sağlığını destekleyen vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar, kurutulmuş meyvelerin besin içeriği sayesinde özellikle kış aylarında taze meyvelerin yerine güvenle tüketilebileceğini gösteriyor. Ayrıca, içerdikleri yüksek antioksidan oranı sayesinde serbest radikallere karşı koruma sağlar, cildin gençliğini ve elastikiyetini korumasına yardımcı olur.

Ancak bazı kuru meyveler, içerdiği özel bileşenler sayesinde vücuda daha fazla fayda sağlayabilir. Özellikle, düzenli olarak tüketildiğinde omurga ve omurlar arası disklerin onarılmasına destek olabilir, enerji seviyesini artırabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.

OMURGA SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLEN KURUTULMUŞ MEYVELER

Uzmanlar, yatmadan önce belirli oranlarda kuru meyve tüketmenin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 1,5 ay boyunca her gece 5 adet kuru kayısı, 1 adet incir ve 1 adet kuru erik tüketildiğinde, kan dolaşımının iyileşebileceği, damar duvarlarının sağlığının korunabileceği ve bağışıklık sisteminin güçlenebileceği öne sürülüyor.

Peki, bu meyveler tam olarak neden bu kadar etkili? İşte içerikleri ve sağlığa olan katkıları:

1. Kuru Kayısı: Kalp ve Bağışıklık Dostu

Kuru kayısı, kalp kası sağlığını destekleyen yüksek potasyum içeriğiyle öne çıkar. Aynı zamanda demir, fosfor, karoten, kalsiyum ve B5 vitamini bakımından zengindir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etkileri olduğu bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

2. İncir: Tiroid ve Sindirim Sistemini Destekleyici

İncir, tiroid bezinin düzgün çalışmasına yardımcı olan önemli mineraller içerir. Aynı zamanda sindirim sistemini destekleyerek bağırsaklardaki zararlı parazitlerin atılmasını kolaylaştırır. Halk arasında bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır.

3. Kuru Erik: Sindirim ve Damar Sağlığını Koruyucu

Kuru erik, mide-bağırsak sistemi üzerinde olumlu etkileriyle bilinir. Aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları yaşayan kişiler için faydalıdır. Böbrek ve karaciğer sağlığını destekleyen bu besin, romatizma ve ateroskleroz gibi hastalıklara karşı koruyucu etki sağlıyor.