Ramazan’da Talep Yağdı! Bu Bitki Sigarayı Bıraktırıyor, Kilosu 1350 Liraya Satılıyor
Ramazan ayında sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, doğal yöntemlere yöneliyor. Doğal bitkiler arasında sigarayı bıraktıran bitki olarak bilinen Karabaş otu, Ramazan'da yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Sigara içme isteğini azaltan karabaş otu, bu dönemde yoğun ilgi gören bitkiler arasında yer alıyor. Acı tadıyla sigaraya karşı isteği baskıladığı bilinen bu bitki, sindirim sistemini rahatlatması ve kalp-damar sağlığına olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.
KARABAŞ OTU NASIL TÜKETİLİYOR?
Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otu, bir bardak sıcak suya birkaç baş eklenerek demleniyor ve süzüldükten sonra içiliyor. Uzmanlar, sigara içmeden önce tüketilmesinin sigara isteğini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Günde bir kez ya da sabah-akşam düzenli tüketilebilen bitki, özellikle Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyenlerin en çok tercih ettiği doğal desteklerden biri oluyor.
KİLOSU 1350 LİRADAN SATILIYOR
Ramazan ayında ilginin arttığını belirten aktar Orhun Özfidancı, bitkinin faydalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Karabaş otu sindirim sinir rahatsızlıkları ve kalp damar yolları ile alakalı rahatsızlıkların yanı sıra sigara bırakmak isteyen kişilerin sigaraya karşı isteği azaltıcı özelliğiyle biliniyor.
Karabaş otunu 30 gramlık paketlerde sattıklarını belirten Özfidancı, Karabaş otu fiyatının kilogram başına 1.350 TL’ye alıcı bulduğunu belirtti.