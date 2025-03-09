Ramazan’da Talep Yağdı! Bu Bitki Sigarayı Bıraktırıyor, Kilosu 1350 Liraya Satılıyor

KARABAŞ OTU NASIL TÜKETİLİYOR?

Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otu, bir bardak sıcak suya birkaç baş eklenerek demleniyor ve süzüldükten sonra içiliyor. Uzmanlar, sigara içmeden önce tüketilmesinin sigara isteğini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Günde bir kez ya da sabah-akşam düzenli tüketilebilen bitki, özellikle Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyenlerin en çok tercih ettiği doğal desteklerden biri oluyor.