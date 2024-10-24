Türkiye'nin 81 İlinde IQ Seviyesi Araştırıldı: En Zeki Şehir Belli Oldu

81 ilden 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, illerin IQ seviyeleri belirlendi. Bu araştırma sonucunda, hangi şehirlerin daha yüksek zeka seviyelerine sahip olduğu ortaya çıkarken, Türkiye'nin en zeki şehri de belirlendi.

Milyonların ilgisini çeken bu sonuçlarla birlikte, Türkiye'nin zeka haritası adeta yeniden çizildi. İller arasındaki IQ seviyeleri karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin en zeki şehirleri de liste halinde sıralandı. Ankete katılanlar arasında yapılan analizler, hangi şehrin daha yüksek ortalama zeka seviyesine sahip olduğunu ortaya koydu.

İşte Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralandığı tam liste...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ HANGİSİ? İŞTE CEVABI

81- Bingöl

94.19

80- Siirt

94.52

79- Hakkari

95.16

78- Artvin

95.36

77- Kars

95.84

76- Bitlis

95.96

75- Ağrı

96.06

74- Düzce

96.26

73- Iğdır

96.69

72- Amasya

96.88

71- Erzincan

96.97

70- Bilecik

97.14

69- Adıyaman

97.29

68- Ardahan

97.33

67- Hatay

97.36

66- Çankırı

97.53

65- Muş

97.73

64- Van

97.74

63- Yozgat

98.05

62- Şanlıurfa

98.07

61- Bayburt

98.29

60- Şırnak

98.43

59- Elazığ

98.46

58- Batman

98.75

57- Adana

98.76

56- Erzurum

98.97

55- Manisa

99.06

54- Tokat

99.09

53- Kilis

99.14

52- Diyarbakır

99.19

51- Kahramanmaraş

99.28

50- Mardin

99.32

49- Gaziantep

99.40

48- Ordu

99.58

47- Niğde

99.60

46- Aksaray

99.63

45- Malatya

99.75

44- Kastamonu

99.98

43- Nevşehir

100.01

42- Isparta

100.06

41- Sivas

100.09

40- Burdur

100.15

39- Afyonkarahisar

100.17

38- Gümüşhane

100.24

37- Sinop

100.29

36- Aydın

100.34

35- Osmaniye

100.39

34- Kırıkkale

100.46

33- Giresun

100.56

32- Mersin

100.71

31- Karabük

100.85

30- Samsun

100.87

29- Çorum

100.95

28- Bolu

100.99

27- Tunceli

101.17

26- Edirne

101.28

25- Kayseri

101.42

24- Kütahya

101.65

23- Kırşehir

101.74

22- Sakarya

101.78

21- Bartın

102.13

20- Denizli

102.14

19- Rize

102.32

18- Konya

102.36

17- Uşak

102.37

16- Karaman

102.52

15- Yalova

102.58

14- Zonguldak

102.68

13- Tekirdağ

102.82

12- Antalya

103.29

11- Trabzon

103.37

10- Kırklareli

103.38

9- Bursa

103.47

8- Balıkesir

103.59

7- Kocaeli

103.85

6- İstanbul

104.02

5- Çanakkale

104.02

4- Muğla

104.12

3- İzmir

104.51

3- İzmir

104.51

2- Ankara

104.91

1- Eskişehir

105.20

Kaynak: Haber Merkezi