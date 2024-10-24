Türkiye'nin 81 İlinde IQ Seviyesi Araştırıldı: En Zeki Şehir Belli Oldu
Son dönemde herkesin merak ettiği "Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu, yapılan kapsamlı bir anketle yanıtını buldu.
81 ilden 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, illerin IQ seviyeleri belirlendi. Bu araştırma sonucunda, hangi şehirlerin daha yüksek zeka seviyelerine sahip olduğu ortaya çıkarken, Türkiye'nin en zeki şehri de belirlendi.
Milyonların ilgisini çeken bu sonuçlarla birlikte, Türkiye'nin zeka haritası adeta yeniden çizildi. İller arasındaki IQ seviyeleri karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin en zeki şehirleri de liste halinde sıralandı. Ankete katılanlar arasında yapılan analizler, hangi şehrin daha yüksek ortalama zeka seviyesine sahip olduğunu ortaya koydu.
İşte Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralandığı tam liste...
TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ HANGİSİ? İŞTE CEVABI
81- Bingöl
94.19
80- Siirt
94.52
79- Hakkari
95.16
78- Artvin
95.36
77- Kars
95.84
76- Bitlis
95.96
75- Ağrı
96.06
74- Düzce
96.26
73- Iğdır
96.69
72- Amasya
96.88
71- Erzincan
96.97
70- Bilecik
97.14
69- Adıyaman
97.29
68- Ardahan
97.33
67- Hatay
97.36
66- Çankırı
97.53
65- Muş
97.73
64- Van
97.74
63- Yozgat
98.05
62- Şanlıurfa
98.07
61- Bayburt
98.29
60- Şırnak
98.43
59- Elazığ
98.46
58- Batman
98.75
57- Adana
98.76
56- Erzurum
98.97
55- Manisa
99.06
54- Tokat
99.09
53- Kilis
99.14
52- Diyarbakır
99.19
51- Kahramanmaraş
99.28
50- Mardin
99.32
49- Gaziantep
99.40
48- Ordu
99.58
47- Niğde
99.60
46- Aksaray
99.63
45- Malatya
99.75
44- Kastamonu
99.98
43- Nevşehir
100.01
42- Isparta
100.06
41- Sivas
100.09
40- Burdur
100.15
39- Afyonkarahisar
100.17
38- Gümüşhane
100.24
37- Sinop
100.29
36- Aydın
100.34
35- Osmaniye
100.39
34- Kırıkkale
100.46
33- Giresun
100.56
32- Mersin
100.71
31- Karabük
100.85
30- Samsun
100.87
29- Çorum
100.95
28- Bolu
100.99
27- Tunceli
101.17
26- Edirne
101.28
25- Kayseri
101.42
24- Kütahya
101.65
23- Kırşehir
101.74
22- Sakarya
101.78
21- Bartın
102.13
20- Denizli
102.14
19- Rize
102.32
18- Konya
102.36
17- Uşak
102.37
16- Karaman
102.52
15- Yalova
102.58
14- Zonguldak
102.68
13- Tekirdağ
102.82
12- Antalya
103.29
11- Trabzon
103.37
10- Kırklareli
103.38
9- Bursa
103.47
8- Balıkesir
103.59
7- Kocaeli
103.85
6- İstanbul
104.02
5- Çanakkale
104.02
4- Muğla
104.12
3- İzmir
104.51
3- İzmir
104.51
2- Ankara
104.91
1- Eskişehir
105.20
Kaynak: Haber Merkezi