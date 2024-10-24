Kıyafetlerdeki Zorlu Lekeler İçin Evde Hazırlayabileceğiniz 8 Pratik Yöntem: İlk Günkü Gibi Olacak

Sevdiğiniz kıyafetlerde oluşan inatçı lekeler hemen moralinizi bozmasın. Çim, kan, kahve ve domates sosu gibi zorlu lekelerden evde bulunan basit malzemelerle kurtulmak mümkün. İşte bu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak pratik ve etkili yöntemler:

ALKOLÜN TEMİZLİKTEKİ YERİ

Pamuklu bir beze biraz alkol dökün ve lekenin üzerine nazikçe uygulayın. Leke kaybolana kadar bu işlemi tekrarlayın. Ardından kumaşı soğuk suyla iyice durulayarak temizleyin.

SODA VE SİRKE KARIŞIMI

Eşit miktarda sirke ve sodayı karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı lekenin üzerine sürüp 5-10 dakika bekleyin. Sonrasında kumaşı soğuk suyla durulayıp lekeden kurtulabilirsiniz.

BULAŞIK DETERJANININ ETKİSİ

Lekeli bölgeye bir miktar bulaşık deterjanı uygulayın ve yumuşak bir fırça ya da bezle hafifçe ovalayın. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayarak lekeyi temizleyin.

MISIR NİŞASTASI VEYA KABARTMA TOZU KULLANIMI

Lekeli bölgeye mısır nişastası ya da kabartma tozu serpin. Bu yöntem, yağ bazlı lekelerde oldukça etkilidir. 15-20 dakika beklettikten sonra kalıntıları temizleyin.

BEBEK PUDRASININ MUCİZESİ

Lekenin üzerine bebek pudrası serpin ve 15-20 dakika bekleyin. Sonrasında kalıntıları silkeleyip kumaşı durulayarak temizleyin.

TUZ KULLANIMI

Bir bardak soğuk suya 1-2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Bu tuzlu su karışımına lekeli kumaşı batırın ve 30-60 dakika bekleyin. Ardından soğuk suyla durulayarak lekeyi çıkartın.

HİDROJEN PEROKSİT YÖNTEMİ

%3’lük hidrojen peroksit çözeltisini doğrudan lekeye uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra soğuk suyla durulayıp lekeyi temizleyin.

LİMON SUYUNUN ETKİSİ

Lekenin üzerine taze limon suyu sıkın ve hafifçe ovalayın. 10-15 dakika beklettikten sonra suyla durulayarak temiz bir sonuç elde edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi