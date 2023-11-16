Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor

İzmir'e bağlı Şirince, huzur dolu atmosferiyle öne çıkan bir yer olarak seçilmiştir. Şirince'ye gidenler, bu güzel köyden ayrılırken duygusal anlar yaşamaktadır. Peki, Şirince'de neler yapılabilir? Şirince'ye nasıl gidilir? İzmir il merkezine 83 km, Selçuk ilçe merkezine ise 8 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Tarihte Rumlar'ın yaşadığı ve günümüzde turistik bir mübadele köyü olarak bilinen Şirince, Dağdaki Efes olarak da adlandırılmaktadır. Burada bulunan zeytin ağaçları arasında yürüyüş yaparken iç huzurunuza kavuşacaksınız. Ayrıca St. Demetrius Kilisesi ve Vaftizci Yahya Kilisesi gibi kültürel miraslar da görülmeye değer yerler arasındadır. Şirince'nin küçük çarşısı, beyaz evleri ve özellikle köy kahvaltısıyla ün salmıştır. Bu güzel köyü gezerken her köşesini fotoğraflamadan duramayacaksınız.

Şirince'ye ulaşım oldukça kolaydır. İzmir il merkezinden sadece 83 km uzaklıkta bulunan bu köye otobüs veya özel araçlarla rahatlıkla gidilebilir. Ayrıca Selçuk ilçe merkezine de sadece 8 km mesafededir. Bu nedenle, Şirince'yi ziyaret etmek isteyenler için ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.

Şirince, doğal güzellikleri, tarihi mirasları ve enfes lezzetleriyle sizi büyüleyecek bir yerdir. Eğer huzur dolu bir tatil geçirmek istiyorsanız, Şirince'yi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Şirince'de bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra, şeftali, incir, elma ve ceviz de yetiştirilmektedir. Şirince'de köy içinde harap durumda iki Rum kilisesi bulunmaktadır. Köyün en önemli özelliği ise hiç bir evin diğer evin manzarasını kapatmamasıdır.

Derleme: Gercekgundem.com