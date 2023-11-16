Kasım ayında sofranızda bulunması gereken sebzeler! Sofrada yer açmalısınız

Aşçılar, beslenme uzmanları hatta Canan Karatay bile öneriyor. İşte Kasım ayında sofranızda olması gereken sebzeler

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Kasım ayında sofranızda bulunması gereken sebzeler! Sofrada yer açmalısınız

Kasım ayı geldiğinde sofralarımızı renklendirecek birbirinden lezzetli sebzelerin zamanı geldi. Bu sebzeler hem sağlığımız için önemli besin değerleri taşıyor hem de yemeklerimize lezzet katıyor. Kasım ayında sofranızda bulunması gereken sebzeleri sizler için derledik.

1. Pancar:

asım ayında pancar, demir ve folik asit açısından zengin bir sebzedir. Kan yapıcı özelliği sayesinde enerji düzeyinizi yükseltir.

2. Ispanak:

Ispanak, kasım ayında bol miktarda tüketilmesi gereken bir sebzedir. İçerdiği A, C ve K vitaminleri ile bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

3. Havuç:

Havuç, kasım ayında sofralarımızda mutlaka yer alması gereken bir sebzedir. Beta karoten içeriği sayesinde göz sağlığını korur ve bağışıklık sistemini destekler.

4. Kereviz:

Kereviz, kasım ayında tüketilmesi gereken bir diğer sebzedir. İçerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve vücudun detoks sürecine yardımcı olur.

5. Lahana:

Kasım ayında sofranızda bulunması gereken sebzeler! Sofrada yer açmalısınız - Resim : 1

Kasım ayında lahana tüketmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önemlidir. Ayrıca lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizi düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

6. Brokoli:

Brokoli, kasım ayında sofralarımızda bulunması gereken sağlıklı sebzelerden biridir. İçerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini destekler ve antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir.

KASIM AYINDA İÇİLEBİLECEK EN İYİ ÇORBA

Lahanalı Kereviz Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Doğranmış yarım lahana
Doğranmış 1 soğan
4-5 diş havanda dövülmüş sarımsak
Dilimlenmiş 3 havuç
3 adet doğranmış kereviz
6 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 limonun suyu

ÇORBANIN TARİFİ

Sebzeleri yaklaşık 30 dakika kadar haşladıktan sonra zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha haşlayın. Tencereyi ateşten alıp çorbayı blenderden geçirin. Son olarak limonu ekleyip karıştırın. Grip sırasında tıkanan solunum yollarını açmak için bir miktar kırmızı biber ekleyerek içebilirsiniz. Afiyet Olsun

Derleme: Gercekgundem.com , pratikyemektarifi.net

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