Türkiye'de Hızla Büyümüştü: Dev Market Zinciri Konkordato İlan Etti! 13 Şubesi Kapanacak

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri sarsmaya devam ediyor. Artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. 2006 yılın Kayseri'de kurulan ve kısa sürede büyüyerek çok sayıda şubeye ulaşan Efe Gross Market, ekonomik krizden etkilenerek konkordato ilan etti.

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Son olarak kısa sürede büyüyerek çok sayıda şubeye ulaşan Efe Gross Market, ekonomik krizden etkilenerek konkordato ilan etti.

MAHKEMEDEN 3 AY GEÇİCİ SÜRE TANINDI

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ağustos 2025’te saat 15.36’dan itibaren geçerli olmak üzere her bir davacı için ayrı ayrı üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Karar kapsamında konkordato komiseri olarak 3 uzman isim görevlendirildi.

Girdiği mali kriz nedeniyle konkordato kararı aldıran Efe Gross , Özkaya ailesinin 2006 yılında Kayseri Karacaoğlu Mahallesi’nde kiralanan küçük bir bakkal dükkan ile faaliyetine başladı. 2008’de Esenyurt, 2013’te Talas şubelerini açtı. 2016’da Efe Gross markasıyla hizmet vermeye başlayan şirket, yıllar içinde 13 şubeye ulaştı.

