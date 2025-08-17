Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor! Başvuran Emeklilere 28 Bin 500 TL Ödeme ve Çift Promosyon Yöntemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temmuz ayı zam oranları promosyon tutarlarında güncellemeye neden oldu. 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında yapılan toplu ödemelerde Temmuz öncesinde en yüksek rakam 27 bin TL idi. Zam sonrası ise özel bankalar bu seviyeye yaklaştı, hatta bazıları daha da üzerine çıktı. Emekliler bu rakamları görünce bayram edecek. Başvuran herkese 28 bin 500 TL verilecek. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini yapan banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Çift promosyon mümkün mü? İşte detaylar!

PROMOSYON RAKAMLARI GÜNCELLENDİ: 28 BİN 500 TL ÖDEME YAPILACAK

Bir özel banka, 31 Ağustos’a kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyona ek olarak 2 bin 500 TL’ye kadar nakit ödül veriyor. Bu sayede toplam ödeme 28 bin 500 TL’ye ulaşıyor. Üstelik emekli, yakınını da aynı bankaya getirirse her kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ekstra ödeme alabiliyor. Böylece promosyon miktarı daha da artabiliyor.

PROMOSYON TUTARLARI ARTACAK MI?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların ilerleyen dönemde artabileceğini ancak bunun kademeli olacağını belirtti:

*En düşük emekli maaşı %16,67’lik zam ile 16 bin 881 TL’ye yükseldi.

*Bankalar, bu artış doğrultusunda promosyonlarını %30’a kadar yükseltebilir.

*Yıl sonu enflasyon beklentisi %29 seviyesinde.

*Mevcut 27 bin TL’lik promosyonun %16,67 artması durumunda rakam 31 bin 500 TL, yıl sonu beklentisine göre ise 35 bin 100 TL olabileceği ifade edildi.

ÇİFT PROMOSYON İMKANI OLACAK MI?

Sosyal güvenlik uzmanı Faruk Erdem, iki farklı dosyadan maaş alanların çift promosyon alabileceğini vurguladı:

*Kişi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden dolayı aylık alıyorsa bu iki maaş farklı bankalara taşınabilir.

*Böylece iki ayrı bankadan promosyon alınarak toplam kazanç artırılabilir.

*Tek bankadan toplu ödeme almak isteyenler ise mevcut promosyon tutarını almayı sürdürebilir.

Kaynak: Haber Merkezi