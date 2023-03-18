Taze fasulyenin besin değerini yok etmeyin. Erimemesi için pişirme tekniği

Taze fasulye, Türk mutfağında çok sevilen yemekler arasında yer almaktadır. Taze fasulye yemeği yaparken bazen yapılan hatalar yemeğin erimesine ve iyi pişmemesine yol açıyor.

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Tüm püf noktalarıyla taze fasulye yemeğinin tarifi paylaşıldı. Eğer yaptığınız yemeğin lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka fasulye yemeğinizi bu tarife göre pişirin.

Malzemeler



1 kg taze fasulye

1 soğan

2 domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz



Taze Fasulye Yemeği Nasıl Yapılır



İlk olarak soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin.

Yeşil fasulyelerin kılçıklarını ayıklayın. Ayıkladığınız fasulyeleri bir kapta yıkayarak ikiye bölün ve bir kenarda bekletin.

Pişirme işlemine başlamak için zeytinyağını tencerede ısıtın. Önceden doğranan soğanları yağ içerisine ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Salça ve tuzu da ilave edin. Ayıklanmış fasulyeleri de tencere içerisine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Daha iyi karışmasını sağlamak için tencerenin kapağını kapatıp sallayın.

Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün ve yemeğiniz yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek harlı ateşte pişirin. Yemek olduğunda tencerede soğuması için biraz bekletin. Şimdiden afiyet olsun.

TAZE FASULYE YEMEĞİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişirdiğiniz taze fasulye yemeğini, tane tane pirinç pilavı ve yaprak sarmayla servis edebilirsiniz.