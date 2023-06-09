Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor

Sosyal medyada olay optik illüzyon testi kısa sürede ses getirdi. Turkiyegazetesi.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Dikkat çeken optik illüzyon testi paylaşıldı. Aslında yapmanız gereken şey çok basit!

Aşağıdaki resme dikkatlice bakın.

Fotoğrafa dikkatlice bakın. Daha iyi görebilmek için fotoğrafı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Gizli çitayı fark ettiniz mi?

Eğer bulamadıysanız, size bir ipucu verelim.

Çta, görselin sol tarafında.

Şimdi, bu ipucunun yardımıyla, verilen süre içinde çitayı tespit edebileceğinizi umuyoruz.

Acele edin.

Süre doluyor…

Geri sayım başladı.

3…

2…

1..

Zaman doldu!

Çitayı 8 saniye içinde fark edebildiniz mi?

Eğer öyleyse, tebrikler! İyi bir gözlem yeteneğiniz var. Bulamayanlar cevabı görmek için aşağı kaydırabilir.