Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor

Muz kabuğu, muzun yenilebilir kısmından daha az tüketilen bir bölümüdür. Ancak, muz kabuğunun da birçok faydası bulunmaktadır.

Muz kabuğu, cildi nemlendirir ve sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Muz kabuğu, içerdiği potasyum, magnezyum ve manganez sayesinde dişleri beyazlatmaya da yardımcı olan süper bir mucizedir.

Muz kabuğunun faydaları sadece bununla sınırlı değildir. Ensonhaber.com sitesinde yer alan bir haberde; Muz kabuklarının çiçeklere sağladığı faydalar sıralandı.

MUZ KABUKLARI ÇİÇEKLERİ NASIL COŞTURUR?

Muz tüketerek kendi sağlığınıza fayda sağlarken, kabukları ile de bitkilerinizin ışıldamasını başarabilirsiniz.

Doğal gübre görevi üstlenen muz kabuklarını gübre haline getirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit...

Muz kabuklarını varsa mutfak robotunuzun içerisine yerleştirin. Ardından birkaç dakika parçalayın. Eğer mutfak robotunuz yoksa muz kabuklarını kesme tahtası üzerinde çok minik parçalar halinde kesin. Bu işlemden sonra muz kabuğu gübrenizi doğrudan bitkilerinizin toprağına uygulayabilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak da minik minik doğradığınız muz kabuklarını çiçekleri sulayacağınız suda 2 gün kadar bekletiniz. Daha sonra normal sulama işlemini yapabilirsiniz.

Muz kabuğu, bitki büyümesi için çok faydalı bir doğal besin olan potasyum açısından zengin organik bir materyal olarak bilinir . Muz kabuğu, potasyuma ek olarak ek magnezyum ve demir sağlayarak kompostun kalitesini iyileştirme özelliğine de sahip bir besindir.

Çiçekler için muz kabuğu çok faydalı besinler arasında yer almaktadır. Muz kabuğu sayesinde çiçeklerinizi coşturabilirsiniz.

MUZ KABUĞUYLA BAŞKA NELER YAPILIR?

Muz kabuğu, bitkilerin büyümesini teşvik eden ve toprağı besleyen doğal bir gübre olarak kullanılabilir. Muz kabukları ayrıca, evdeki bazı temizlik işlerinde de kullanılabilir. İşte muz kabuğuyla yapabileceğiniz bazı şeyler:

1. Bitki gübresi: Muz kabuklarını doğrayın ve toprağa karıştırın. Bu, bitkilerinizin büyümesini teşvik eder ve toprağı zenginleştirir.

2. Cilt bakımı: Muz kabuğu, cildi nemlendirir ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Muz kabuğunu yüzünüze sürün ve 10-15 dakika bekleyin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

3. Ayakkabı parlatma: Muz kabukları, ayakkabılarınızın derisini parlatmak için kullanılabilir. Kabukları ayakkabınızın yüzeyinde ovuşturun ve sonra bir bezle silin.

4. Temizlik: Muz kabukları, evdeki bazı yüzeyleri temizlemek için kullanılabilir. Kabukları yüzeye sürün ve bir bezle silin. Bu, yüzeydeki kir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Muz kabuklarının bu farklı kullanımları vardır ancak bitkiler için en yaygın kullanımıdır.