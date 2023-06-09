Yanmış tavayı temizlemenin püf noktası:: Ovalamaya bile gerek kalmadan pırıl pırıl oluyor

Yanmış tava lekeleri, tüm kadınların en ortak sorunlarından biri olarak bilinir. Zaman zaman yemeği fazla pişirmekten, kimi zaman yüksek ateşten oluşan lekeleri temizlemek zor olsa da imkansız değildir.

Peki yanmış tava kolay yoldan nasıl temizlenir?

Tavada oluşan yanık lekelerini temizlemek için birkaç farklı yöntem deneyebilirsiniz. İşte bilmeniz gereken bazı öneriler:

- Sirke ve karbonat: Tavanın üzerine beyaz sirke ve karbonat karışımı dökün ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra bir sünger veya bezle silin ve temizleyin.

- Tuz ve limon suyu: Tuz ve limon suyunu tavada birkaç dakika bekletin. Daha sonra bir sünger veya bezle silin ve temizleyin.

- Bulaşık deterjanı: Tavayı sıcak suyla yıkayın ve ardından bulaşık deterjanı kullanarak ovalayın. Sonra iyice durulayın.

İNATÇI LEKELERİ YOK EDECEK YÖNTEM

Yanmış tavanızda oluşan lekeleri çıkartırken, inatçı lekelerle karşılaşabilirsiniz. Ama merak etmeyin onun da çözümü var:

Karbonatın üzerine birkaç damla su ekleyerek bir macun oluşturun. Oluşturduğunuz macunu çıkmayan lekelerin üzerine sürün ve macunu emmesini bekleyin. Macun iyice emildiğinde süngerle üzerinden geçin. Lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.

YİYECEKLERİN TAVAYA YAPIŞMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKEN AŞÇILIK TÜYOSU

Tavayı kullanmadan önce yağlayın: Tavanızı kullanmadan önce biraz yağlayarak yapışmayı önleyebilirsiniz. Bu, tavayı temizlemeyi daha kolay hale getirecektir.

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