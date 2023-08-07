Show TV'nin en çok izlenen programıydı. Güldür Güldür Show'dan kötü haber

Ulusalpost'da aktarılanlara göre; 10 yıldır ekranda olan BKM imzalı "Güldür Güldür Show" programında bir ayrılık yaşandı. Başarılı oyuncu Giray Altınok yeni bir proje anlaşması imzaladı ve Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'dan ayrıldı. İşte Giray Altınok'un yeni adresi

“Güldür Güldür Show” programı 10 yıldır seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Sevilen programda İrem Kahyaoğlu‘ndan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Giray Altınok fenomen yapıma veda etti. Başarılı oyuncu blutv‘de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Prens” dizisini çektiği MGX Film‘le 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Başarı senarist ve oyuncu Giray Altınok, capslere konu olan, çok beğenilen “Prens” dizisinin 2. sezonunu yazmaya başladı. Altınok, son olarak ayrıca “Ölümlü Dünya 2” filminin de kadrosunda yer aldı.

YENİ VEDALAR YAŞANABİLİR

İddialara göre Show TV'de ekrana gelen “Güldür Güldür Show” programı yeni ayrılıklarla sarsılabilir. “Güldür Güldür Show” programında geçtiğimiz sezonda da peş peşe vedalar yaşanmıştı. Yaşanan her ayrılık “Güldür Güldür Show” programının seyircilerini derinden üzmüştü.

Show TV'de ekrana gelen “Güldür Güldür Show” programının yeni sezonunda yeni isimlerin katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Gercekgundem.com - Haber Merkezi