Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Balıkesir’e Yeni Uyarı: Sındırgı’da Yeni Bir Deprem Riski Bulunuyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkımlara neden olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede toplam 237 artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 10’unun büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğunu açıkladı. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar ‘Balıkesir’de bir daha deprem bekleniyor mu?’ sorusunu araştırmaya başladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, merak edilen soruyu yanıtlayıp uyardı.

Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken geceleri evlere girilmedi. Yaşanan sarsıntılar sonrası uzmanlardan peş peşe yeni uyarılar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremden yaklaşık bir ay önce bölgedeki fay hatlarının risklerine dikkat çekmişti.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY’DAN YENİ UYARI: 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Üşümezsoy, Sındırgı’da 6,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana gelebileceğini belirtti. “Yanındaki fay kırılırsa bir deprem daha olur. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz” diyen Üşümezsoy, bu değerlendirmeyi bölgedeki kaya yapılarının incelenmesi ve deformasyonlarının analiz edilmesiyle yaptıklarını ifade ederek, "Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem yaratabilir' ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Kendi YouTube kanalında da konuyu ele alan Üşümezsoy, Simav-Demirci-Sındırgı hattının jeolojik yapısına dikkat çekerek, “Anadolu, saatin ters yönünde dönerek güneye, Akdeniz’e doğru ilerlediği için bu bölgelerde gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır” dedi.

Balıkesir Sındırgı merkezli saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi