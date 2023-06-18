Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte nohut yemeği pişirirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar sıralandı.

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İşte lezzetli nohut yemeği pişirmek için bilmeniz gereken her şey!

PEKİ NOHUT NASIL YUMUŞAR?

İnternethaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Nohudu yumuşatacak harika bir tüyo var:

1 kilogramlık kavanozun yarısına gelecek kadar nohutu koyun, üzerine 1 çay kaşığı karbonat dökün. Ardından kavanozun üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde kaynar su dökün. Bir çorba kaşığı yardımıyla nohutları karıştırıp havalandırın ardından kapağı sıkıca kapatın. Üzerini bir bezle örtün.

PEKİ NOHUT YEMEĞİNİN TARİFİ NASIL OLACAK?

Nohut yemeği, besleyici ve lezzetli bir yemektir. İşte nohut yemeği tarifi:

Malzemeler:



- 2 su bardağı nohut

- 1 adet soğan

- 2 adet domates

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı pul biber

- Tuz

- Zeytinyağı

- Su

Yapılışı:

1. Nohutları bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün nohutları süzün ve tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin.

2. Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte tencereye koyun. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

3. Domatesleri küp şeklinde doğrayın ve tencereye ekleyin. Sarımsakları da ezerek tencereye ekleyin.

4. Domates salçası, biber salçası, kimyon, karabiber, pul biber ve tuz ekleyin ve karıştırın.

5. Hazırladığınız bu sosu nohutların üzerine dökün ve karıştırın.

6. Tencereye su ekleyin ve kapağını kapatın. Kısık ateşte nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

7. Nohut yemeği hazır olduğunda, üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve sıcak servis yapın.

Nohut yemeği, pilav veya ekmek ile servis edilebilir. Afiyet olsun!

NOHUT YANINA YAKIŞAN EK YİYECEKLER

Lahana turşusu, acı biber turşusu veya karışık turşu nohut yemeğiyle çok iyi gitmektedir.

Nohut yemeğinizi ayran veya kefirle servis edebilirsiniz.

NOHUT YEMEĞİ ERTESİ GÜN YENİR Mİ?

Nohut yemeğini ertesi gün ısıtıp yemenizde bir sakınca yoktur. Ancak yemeğin içerisinde tavuk varsa bu önerilmez. Tavuk etinin olduğu yemekleri aynı gün tüketmek gerekmektedir. Özellikle sıcak yaz günlerinde en çok zehirlenme tavuk etinden olmaktadır.