Kuru fasulye ve nohudun kazını tamamen alıyor! Suyuna 1 kaşık ekleyin

Kuru fasulye pişirirken veya nohut pişirirken gaz sorunu oluşabilir. Bu sorundan kurtulmak için tencereye 1 kaşık karbonat veya kimyon eklemeniz yeterli olacaktır.

KURU FASULYE VE NOHUT TARİFİ NASILDIR?

KURU FASULYE TARİFİ

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem pratik hem de besleyici olan kuru fasulye yemeği, herkesin severek tükettiği bir yemektir. İşte, lezzetli kuru fasulye tarifi:

Malzemeler:



- 2 su bardağı kuru fasulye

- 1 adet soğan

- 2 adet domates

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı salça

- Tuz

- Karabiber

Yapılışı:



1. Kuru fasulyeleri akşamdan suya koyarak bekletin.

2. Beklettiğiniz kuru fasulyeleri süzün ve tencereye alın.

3. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek kuru fasulyeleri haşlamaya başlayın.

4. Soğanı ince ince doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte tencereye ekleyin.

5. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

6. Ardından rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyerek karıştırın.

7. Haşlanmış kuru fasulyeleri bu karışımın içine alın.

8. Tuz ve karabiber ekleyerek kısık ateşte pişirmeye devam edin.

9. Kuru fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Servis:



Hazırladığınız kuru fasulyeyi pilav ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Nohut yemeği, sağlıklı ve doyurucu bir lezzettir. İşte, pratik nohut yemeği tarifi:

Malzemeler:



- 2 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- Tuz

- Kimyon

Yapılışı:



1. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.

2. Zeytinyağını tencerede kızdırın ve soğan ile sarımsağı ekleyerek kavurun.

3. Biber salçasını ekleyerek karıştırın.

4. Haşlanmış nohutları tencereye alın.

5. Tuz ve kimyon ekleyerek karıştırın.

6. Kısık ateşte nohutlar yumuşayana kadar pişirin.

Servis:



Nohut yemeğini pilav veya ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!