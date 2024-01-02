Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu

Haşereleri yok etmek için paranızı zararlı kimyasallara harcamayın, tamamen doğal yöntemle bu zararlıları evinizden uzak tutmanız mümkün. İşte eve gelen haşereleri uzak tutmanızı sağlayacak bitki

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Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu

Böcek sayısının artış gösterdiği yaz aylarında, zararlı kimyasallar kullanmadan ve doğanın dengesiyle oynamadan evinizden uzak tutmak için birçok yol arıyor olabilirsiniz.
Bilimsel adıyla Cinnamomum camphoranın birçok böcek türü üzerinde caydırıcı etkisi bulunmaktadır. Eşek arıları, sinekler, haşereler ve fareler gibi canlıları uzak tutmaya yardımcı olabilir.

Kafur bitkisi (Cinnamomum camphoranın) haşereleri uzak tutma yöntemi, böceklerin koku alma duyusuna dayalıdır. Kafurun yaydığı güçlü ve karakteristik koku, haşerelerin hoşlanmadığı ve rahatsız olduğu kokulardan biridir. Bu nedenle, kafur kullanarak haşereleri belli bir alanın etrafından uzaklaştırabilirsiniz.

Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu - Resim : 1

Doğal Sivrisinek Kovucu Tarifi

Malzemeler:


- 1 su bardağı kaynar su
- 1/2 su bardağı doğal sirke
- 25-30 damla lavanta yağı
- 10-15 damla nane yağı
- 10-15 damla çay ağacı yağı
- 1 sprey şişesi

Yapılışı:


1. Bir su bardağı kaynar suyu bir kaba alın.
2. Üzerine yarım su bardağı doğal sirkeyi ekleyin ve karıştırın.
3. Karışıma 25-30 damla lavanta yağı, 10-15 damla nane yağı ve 10-15 damla çay ağacı yağını ekleyin.
4. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
5. Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine doldurun.
6. Sivrisineklerin yoğun olduğu alanlara veya cildinize uygulayarak kullanabilirsiniz.

Bu doğal sivrisinek kovucu tarifi, kimyasal içerikli ürünlerden kaçınmak isteyenler için harika bir alternatif olabilir. Ayrıca lavanta, nane ve çay ağacı yağlarının hoş kokularıyla da ferah bir ortam yaratır. Ancak, herhangi bir cilt hassasiyetiniz varsa, bu yağları kullanmadan önce bir test yapmanız önerilir.

Doğal sivrisinek kovucu tarifi ile yaz aylarını keyifle geçirebilir, açık havada rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Sağlıklı ve doğal bir yaşam için kendi ürünlerinizi kendiniz yapmak her zaman en iyi seçenektir.

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