Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek

ING’ye maaşını taşıyanlar 12500 TL ek ödeme alabilecekler. Emeklileri ilgilendiren promosyon ödemesinin detayları belli oldu

Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek

Emekli maaşlarına zam yapılacak. Yapılacak zam öncesinde promosyon ücretleri de merak ediliyor. ING’ye maaşını taşıyanlar avantajlı çıkacaklar.

ING tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek - Resim : 1

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir.

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