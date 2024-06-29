Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor

Tamamen kendi kendine yetişen dağ armudu özenle hasat ediliyor. Çiftçilere göre dağ armudu kurutularak tüketilirse üstelik çok daha faydalı oluyor.

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Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor

Dağ armudu, yabanî doğal ortamlarda yetişen ve tamamen kendi kendine yetişen bir meyve türüdür.

Dağ armudu, kurutularak tüketildiğinde daha uzun süre saklanabilir ve aynı zamanda besin değerini de korur. Ayrıca kurutulmuş dağ armudu, taze haline göre daha yoğun bir lezzete sahip.

Çoğu dikenli, çalı görünümündeki ağaçlar ilkbaharda çiçeğe bürünür. Ahlat ,Yaban armudu olarak bilinir Alıç meyvesinden biraz daha büyük, olgunlaştığında kahverengiye dönen, Tatlı bir meyvedir. Türkiye’nin neredeyse tüm yörelerinde yetişir.

Ahlat (Yaban Armudu) Faydaları:

Ahlat suyu kanı sulandırır,
Diş eti hastalıklarına yararlıdır
Sivilcelere yararlıdır
Gözün görme fonksiyonuna fayda sağlar,
Kalbi kuvvetlendirir.
Meyveleri ishal keser. Zehirli hayvan sokmalarında, filizi ezilip yaraya sürülür ve yarayı geçirir.

Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor - Resim : 1

Ahlat turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler:


1 kilogram olgunlaşmamış ahlat (yabani armut)
5-6 çay kaşığı tozşeker

Hazırlanışı

Ahlatların olgunlaşmamış olanlarının sap ve yaprakları ayıklandıktan sonra yıkanır.
Cam kavanoza yerleştirildikten sonra içme suyu ve toz şeker eklenip, kapağı sıkıca kapatılır.
Kavanozun ışık almaması için gazete kağıdı ile sarılır.
Serin ve karanlık bir yerde ahlatın tadının suyuna geçmesi için 30 gün kadar bekletilir.
Olduktan sonra suyunu içerken istenirse bir miktar daha su ve şeker eklenerek çoğaltılabilir.

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Fotoğraflar: Youtube.com, Derleme: Gercekgundem.com

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